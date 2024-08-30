Denizli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kaynak: İHA
Denizli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Denizli'de meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

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Akşam saatlerinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; aralarında geçmişe dayanan husumet olduğu iddia edilen B.F. ve H.K., sokakta karşılaştı.

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İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. B.F., sokak ortasında H.K'yi bıçakladı. Kanlar içerisinde yerde kalan H.K., olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi B.F., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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