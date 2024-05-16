Denizli'de bir cip kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. 4 yaralı

Kaynak: DHA
Denizli'de bir cip kaldırımda bekleyen yayalara çarptı. 4 yaralı
Denizli’de bir cip, önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya ardından da kaldırımda servis bekleyen Afganistan uyruklu 3 kişiye çarptı. Yaşanan olayda 4 yaya yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Ulus Caddesi'nde meydana gelen olayda, Eyüp Yöndem, isimli şahıs, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Cesuroğlu'na çarpmamak için kullandığı ciple ani manevra yaptı.

4 YAYA YARALANDI

Cesuroğlu'na çarpan cip, kontrolünü kaybederek işe gitmek için servis bekleyen Afganistan uyruklu 3 kişiye daha sonra da taksi durağına çarptı. Yaşanan kazada, 4 yaya yaralandı. Yaralanan 4 yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

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Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve acil sağlık ekipleri, cip ile taksi durağının arasında sıkışan yaralıları kurtardı. 4 yaralı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Sürücü Yöndem ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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