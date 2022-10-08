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Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Pamukkale ilçesindeki iki katlı evde doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 19:00
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Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Denizli'de bir evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı
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Bağbaşı Mahallesi'nde bulunan 3015 Sokak'taki Birol Sert'e ait evin birinci katındaki dairede, doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz şirketi ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan ev sahibi Birol Sert ile eşi Mesude Sert, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin 12 yaşındaki Down sendromlu çocuğu olaydan yara almadan kurtuldu.

Evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

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