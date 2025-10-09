Denizli’nin Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi Denizli Caddesi’nde dün akşam saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Soner C. yönetimindeki Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön kısmı tamamen parçalanarak hurdaya döndü.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Soner C., itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazanın, sürücünün aşırı hız veya dikkat dağınıklığı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.