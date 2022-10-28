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Dayısına kızdı katil olmaktan kıl payı kurtuldu

Denizli’da drift attığı için kendisini uyaran dayısına öfkelenen yeğen dayısının olduğunu düşündüğü otomobile ateş açtı. Genç adam, 14 yaşındaki kuzenin katili olmaktan kıl payı kurtuldu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:49
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Denizli'de dayısına kızdı katil olmaktan kıl payı kurtuldu

Dayısına kızdı katil olmaktan kıl payı kurtuldu
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İHA'nın haberine göre, olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki düğün yerine giden Şamat U. (20), otomobiliyle sokaklarda drift ata ata ilerleyerek vatandaşların canını tehlikeye attı. 

Olaya şahit olan Şamat U.’nun dayısı Uzeyir Ş., olumsuz bir durumun olmaması için yeğenini uyardı. Dayısının bu uyarısını dikkate almayan yeğen, 'İster yaparım, ister yapmam’ diyerek küfürlü kelimeler kullanıp olay yerinden uzaklaştı.

Dayısının uyarısını hazmedemeyen Şamat U., akıl almaz plan yaparak dayısının evinin önüne tekrar geldi. Aracının plakasını söküp maske takan yeğen, uygun zamanı kollayıp yanına getirdiği pompalı tüfeği çıkardı. 

Öfkeli yeğen içinde dayısının olduğunu düşündüğü otomobilin önüne geçerek ateş etti. Bu sırada aracın içinde bulunan Uzeyir Ş.’nin 14 yaşındaki oğlu Veli Ş., şans eseri arka camdan çıkan saçmalardan isabet almadı. Kuzen katili olmaktan son anda kurtulan yeğen Şamat U., hızla arkasına bakmadan bölgeden uzaklaştı.

19 SUÇ KAYDI ÇIKTI 

Silah sesi üzerine oğlunun yanına giden Uzeyir Ş., ihbarda bulundu. İhbar sonrası jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekipleri aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheli yeğeni kısa sürede saklandığı yerde yakaladı. İşlemleri için karakola götürülen Şamat U.’nun 19 suç kayı olduğu ortaya çıktı. İfadesi sonrası adliyeye çıkarılan şüpheli, ‘Adam Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Rahat tavırlar sergileyen şüpheli, adliye çıkışında ise selam göndermeyi ihmal etmedi.

Kendisini öldürmek için yeğenin geldiğini söyleyen Uzeyir Ş, “Mahallemizde komşumuzun düğün yerinde yiyenim aracıyla drift atmaya başladı. Bende kendisini güzel bir şekilde uyardım. Bana 'ister yaparım, ister yapmam' diyerek küfürlü kelimeler kullandı. Bende tabi kendisine gitmesini, bu tür hareketlerde bulunmamasını ve mahalledeki çocuklara çarpabileceğini söyleyerek uyardım. Bunun üzerine ayrıldıktan 1 saat sonra geri gelip, aracıma ateş ederek beni öldürmeye teşebbüs etti” dedi.

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