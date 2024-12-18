Denizli'de deprem (18 Aralık 2024)

Denizli’de merkez üssü Güney ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'de saat 03.01 sularında Ertuğrul Mahallesi merkezli bir deprem kaydedildi.

Depremin şiddeti 4.0 olarak duyurulurken, yer kabuğunun 7.6 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Orta büyüklükteki bu deprem sonrası, bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLEN DEPREMDE OLUMSUZ DURUM YOK

Ertuğrul Mahallesi'nde gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Dün gece saat 22.00 sıralarında, aynı merkezde 2.1 büyüklüğünde küçük ölçekli bir deprem meydana gelmişti. 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından, 03.08'de 2.0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi.