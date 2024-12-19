Denizli'de deprem (19 Aralık 2024)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Denizli'de saat 04.58 sularında bir deprem gerçekleşti.

Baklan ilçesi merkezli depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu. Yer kabuğunun 7.8 kilometre altında gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olarak şuana kadar bir olumsuzluk durum bildirilmedi.

Denizli’de dün sabaha karşı da merkez üssü Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi olan 4.0 büyüklüğündeki depremin meydana gelmişti.