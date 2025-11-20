Denizli’de kamusal alanlarda para talep ederek, vatandaşların iyi niyetini suistimal eden dilencilere yönelik kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

Kent merkezinin farklı noktalarında yapılan kontrollerde, dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler yakalandı. Yakalanan dilencilere, Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli işlemler uygulanırken, dilencilik yoluyla elde edilen paralara da el konuldu.



Denetimlerin özellikle ibadethane çevreleri, yaya yoğunluğunun fazla olduğu alanlar ve trafik ışıklarının bulunduğu noktalar başta olmak üzere kent genelinde devam edeceği belirtildi.