Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şenyürek, Gıda ve Yem Şube Müdürü Figen Sezer Köksel, okul öğretmenleri, teknik personel ve miniklerin katılımlarıyla Pamukkale İlçesi Akvadi TOKİ anaokulunda düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her yıl 16 Ekim’i örgütün 1945 yılında kuruluşunu anmak amacıyla ’Dünya Gıda Günü’ olarak kutlanıyor.

Etkinlikler, dünya genelinde 150’den fazla ülkede düzenleniyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler takviminin en çok kutlanan günlerinden biri. Dünya Gıda Günü her yıl farklı temalarda kutlanıyor. Bu yıl 45. kez gerçekleştirilen Dünya Gıda Günü teması ‘’Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı. Kimseyi geride bırakma’’ olarak belirlenmiş.



"GÜVENİLİR GIDA, TOPRAĞIMIZA VE ÜRETİCİMİZE SAHİP ÇIKARAK ELDE EDİLİR"

İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim konuşmasında, "Bugün kutladığımız Dünya Gıda Günü, bizi bir kez daha üretimin önemini düşünmeye sevk etmektedir. Pandemi ve küresel krizler göstermiştir ki, gıda tedarik zincirinde en büyük güvencemiz, kendi topraklarımızdaki sürdürülebilir ve güvenilir üretimdir. İlimizdeki her bir çiftçimiz, bu zincirin en kritik halkasıdır. Bizler de İl Müdürlüğü olarak, üreticilerimizin her zaman yanındayız. Amacımız, gıdada hem miktar hem de kalite standartlarını en üst seviyeye taşımak, tüketicilerimizin sofrasına güvenilir ve izlenebilir ürünler sunmaktır. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızı yerel ürünlerimize sahip çıkmaya, çiftçimize destek olmaya ve gıda tüketiminde bilinçli davranarak israfı en aza indirmeye çağırıyorum. Güvenilir gıda, ancak toprağımıza ve üreticimize sahip çıkarak elde edilir" ifadelerini kullandı.



Etkinlikte, Gıda Yüksek Mühendisi Tuğba Atış Karaduman tarafından öğrencilere ve öğretmenlere yönelik interaktif bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; Dünya Gıda Günü’nün anlamı, gıda güvenliği, güvenilir gıda üretimi ve tüketimi, gıda hakkı, yeterli ve dengeli beslenme ile gıda israfı gibi konular ele alındı. "Gıda Güvenliğinde 5 Anahtar" temalı video gösterimiyle çocuklara eğlenceli ve öğretici bir görüntü sunuldu. Ardından minik öğrenciler gıda temalı şarkılar söyleyerek etkinliğe neşe kattı. Bilgi yarışmalarıyla hem eğlenen hem öğrenen çocuklar, gıdaya dair farkındalıklarını pekiştirdi.



Etkinlik sonunda öğrencilere şapka ve balon dağıtılarak günün anısına küçük hediyeler verildi. Dünya Gıda Günü’nün anlamını çocuklara eğlenceli bir şekilde aktaran bu etkinlik hem bilgilendirici hem de unutulmaz bir deneyim oldu.