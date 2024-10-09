Denizli'de eşinin mezarı kırdılar! Nedeni şok etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli'de eşinin mezarı kırdılar! Nedeni şok etti

Denizli'de yaşayan 53 yaşındaki Cennet Şanlıtürk, her gün ziyaret ettiği eşinin mezarına gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Eşinin mezar mermerlerinin zarar gördüğünü fark eden Şanlıtürk, evlilik teklifini reddettiği kişilerin bu vandallığı yapmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Cennet Şanlıtürk'ün eşi Mevlüt Şanlıtürk, 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Eşinin vefatından sonra mezarını düzenli olarak ziyaret eden Şanlıtürk, son ziyaretinde mezar mermerlerinin kırıldığını gördü. Durumu önce mezarlık görevlilerine, ardından polis ekiplerine bildiren Şanlıtürk, sorumluların bulunması için şikayette bulundu.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü eşinin kabrine geldiğini belirten Cennet Şanlıtürk, düğün nedeniyle Tavas ilçesine gittiğini söyledi.

Hafta başında tekrar mezarı ziyaret ettiğinde ise bu acı manzarayla karşılaştığını ifade etti. Şanlıtürk, "Pazartesi günü tekrar geldiğimde eşimin mezarını bu halde gördüm. İnsan olan biri bunu yapamaz. Bunu yapan kesinlikle insan değil. Adaletin yerini bulmasını istiyorum, bunu yapanın bulunmasını istiyorum. Mezara bu yapılır mı? Dünden beri yanıyorum, bağırıyorum. Bunu yapanı bulun, cezasını verin. Kimseyi suçlamak istemiyorum. Benimle evlenmek için istemeye gelenler oluyor. Onları reddediyorum. Onlar yapabilir mi bilmiyorum. Evlilik tekliflerini kabul etmediğim için olabileceğini düşünüyorum. Kimsenin günahını da almak istemiyorum. Bugün mezara bunu yapan yarın bana da bir şey yapabilir. Yapsın, benim kaybedecek, korkacak bir şeyim yok. Bunu yapan kimse benim karşıma çıksın, ne yapacaksa bana yapsın" dedi.

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