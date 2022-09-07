7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet

Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet

Denizli'nin Çal ilçesinde, eski eşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 04:42
Takip Et

Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet

Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet
+
Aa
-

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Ayvaz, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Ölen Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek cezasında indirim talep etti.

Cinayeti ağır tahrik altında işlediğini ileri süren sanık, "Çocuğum, eski eşimin ailesi tarafından yönlendirildi. Kendisine öğretilenleri söyledi. Darpta bulunmadım. Adli rapor da bunu doğruluyor. Olaylar bahsettikleri gibi yaşanmadı. Olay günü konuşmak için dışarı çıkmıştık. Bana ağır hakaretlerde bulundu, kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde yerde yatıyordu." dedi.

Anne Seval Kovan, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Osman Ayvaz'a müebbet hapis cezası verdi.

Çal ilçesinde geçen yıl 6 Mart'ta, Osman Ayvaz, ortak çocuklarını almak için evine gelen eski eşi Fatma Kovan'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

AİLE MAHKEMENİN KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Baba Merol Kovan, duruşma sonrasında gazetecilere, Türk adaleti ve yargısına en başından beri güvendiğini söyledi.

Anne Kovan ise mahkemenin verdiği kararı doğru bulduğunu belirterek, "Biz de bu kararı bekliyorduk. İçimiz soğumadı ama bir su serpildi. Benim canım yandı. İnşallah bu sonuçtan herkes korkar da artık kadın cinayetleri son bulur." diye konuştu.

Ailenin avukatı Melike İlkgül Yurttürk de sanığın tüm savunmalarına rağmen mahkemenin cezada hiçbir indirimine gitmediğini kaydetti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
2
﻿ORC İstanbul anketinde Sarıgül sürprizi
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
3
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
4
﻿Şeyma Subaşı'nın çöl partisinde giydiği açık elbise olay oldu. Sevgilisini birde kucağına aldı
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
5
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
6
﻿İBB'den elinden alınan yalılara neden çöküldüğü ortaya çıktı. Yalıların içinden olay görüntüler. Ooo Otel şantiyesine döndürülmüş
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
7
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet
﻿Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet
﻿Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet
﻿Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı
﻿Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı
﻿Kızını, oğluna isteyen adama sokak ortasında kurşun yağdırdı
﻿Çipras: Miçotakis erken seçime gidebilir
﻿Çipras: Miçotakis erken seçime gidebilir
﻿Çipras: Miçotakis erken seçime gidebilir
﻿İngiltere'de yeni kabine belli oldu
﻿İngiltere'de yeni kabine belli oldu
﻿İngiltere'de yeni kabine belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı
﻿Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı
﻿Şampiyonlar Ligi’nde heyecan ilk hafta maçlarıyla başladı
﻿Malezya, ölüm ve kırbaç cezalarını 2023'te kaldıracak
﻿Malezya, ölüm ve kırbaç cezalarını 2023'te kaldıracak
﻿Malezya, ölüm ve kırbaç cezalarını 2023'te kaldıracak
﻿Beyaz Saray: İnsanların her yıl COVID-19 aşısı yaptırması gerekebilir
﻿Beyaz Saray: İnsanların her yıl COVID-19 aşısı yaptırması gerekebilir
﻿Beyaz Saray: İnsanların her yıl COVID-19 aşısı yaptırması gerekebilir
﻿İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bugün bir nükleer reaktörü vurduk
﻿İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bugün bir nükleer reaktörü vurduk
﻿İsrail: Suriye'de 15 yıl önce bugün bir nükleer reaktörü vurduk
﻿Trabzonspor'un futbolcusu kazaya karıştı
﻿Trabzonspor'un futbolcusu kazaya karıştı
﻿Trabzonspor'un futbolcusu kazaya karıştı
﻿Araba kullanarak gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi  
﻿Araba kullanarak gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi  
﻿Araba kullanarak gittiği hastanede beyin kanaması geçirdiğini öğrendi  
﻿Tunceli’de otomobilin gizli bölmelerinde 600 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
﻿Tunceli’de otomobilin gizli bölmelerinde 600 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
﻿Tunceli’de otomobilin gizli bölmelerinde 600 bin TL değerinde kaçak telefon ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.