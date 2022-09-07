﻿Denizli'de eski eşini öldüren sanığa müebbet

Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Osman Ayvaz, Kocabaş D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Ölen Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu söyleyerek cezasında indirim talep etti.

Cinayeti ağır tahrik altında işlediğini ileri süren sanık, "Çocuğum, eski eşimin ailesi tarafından yönlendirildi. Kendisine öğretilenleri söyledi. Darpta bulunmadım. Adli rapor da bunu doğruluyor. Olaylar bahsettikleri gibi yaşanmadı. Olay günü konuşmak için dışarı çıkmıştık. Bana ağır hakaretlerde bulundu, kendimi kaybettim. Kaç el ateş ettim hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde yerde yatıyordu." dedi.

Anne Seval Kovan, sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanık Osman Ayvaz'a müebbet hapis cezası verdi.

Çal ilçesinde geçen yıl 6 Mart'ta, Osman Ayvaz, ortak çocuklarını almak için evine gelen eski eşi Fatma Kovan'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüştü.

AİLE MAHKEMENİN KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Baba Merol Kovan, duruşma sonrasında gazetecilere, Türk adaleti ve yargısına en başından beri güvendiğini söyledi.

Anne Kovan ise mahkemenin verdiği kararı doğru bulduğunu belirterek, "Biz de bu kararı bekliyorduk. İçimiz soğumadı ama bir su serpildi. Benim canım yandı. İnşallah bu sonuçtan herkes korkar da artık kadın cinayetleri son bulur." diye konuştu.

Ailenin avukatı Melike İlkgül Yurttürk de sanığın tüm savunmalarına rağmen mahkemenin cezada hiçbir indirimine gitmediğini kaydetti. (AA)