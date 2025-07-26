Denizli’de evde bulunan cesetler kan dondurdu! Polis çifte ölümün peşinde

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Orta Mahalle'de meydana geldi. Boyacılıktan emekli ve evli 2 çocuk babası olan Ali Özelmiş, sevgilisi olduğu öğrenilen Nurcan Özkul ile kendi evinde buluştu. Burada bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ali Özelmiş, Nurcan Özkul'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Özelmiş, ardından kendisini de tavana iple astı. Akşam saatlerinde eve gelen Ali Özelmiş'in eşi C.Ö., eşini tavana asılı halde, Nurcan Özkul ise yerde kanlar içinde yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptığı kontrolde Özelmiş ile Özkul'un hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Özelmiş ile Özkul'un cenazeleri otopsi için Serinhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Özelmiş'in sevgilisini sık sık evine getirdiği, bu nedenle eşi C.Ö. ile sürekli tartışmalar yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.