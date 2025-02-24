Denizli'de feci kaza! 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Denizli'de feci kaza! 1 kişi yaralandı

Denizli'de kamyonet kontrolden çıktı orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarparak durabildi. Araç kullanılamaz hale geldi kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Dörteylül Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Akçeşme mevkiinde seyir halinde olan M.Ç. (28) idaresindeki 20 RS 006 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce kaldırıma ardından ise orta refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan M.Ç.'ye ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücü hastanede yapılan müdahalelerin ardından Denizli'deki hastaneye nakledildi.

Denizli'de feci kaza! 1 kişi yaralandı

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