Denizli'deki yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada yaralananlardan 1 kişi öldü. Kazada yaralanan kişi sayısının 14 olduğu belirlendi.

A.A. idaresindeki 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü ile O.Y'nin kullandığı 20 ANS 636 plakalı minibüsün dün Denizli-Çivril kara yolunda çarpışması sonucu yaralanan otobüs sürücüsü A.A, kaldırıldığı Çal Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Denizli'de feci kaza: 1 ölü çok sayıda yaralı - Resim : 1

Kazada yaralanan kişi sayısının ise 14 olduğu belirlendi.

Kentteki hastanelerde tedavileri yapılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.