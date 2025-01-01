Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli’de bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken dengesini kaybedip yan yolda ilerleyen bir otobüsün altında kaldı. Otobüs sürücüsü durumu fark ederek durdu. Olay yerine gelen ekipler motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirlediler. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Kadir Seçkin (24), idaresindeki 20 AJM 949 plakalı motosiklet ile İzmir Bulvarı üste geçinde seyir halindeyken dengesini kaybedip yan yolda seyir halinde olan İstanbul'dan Antalya'ya sefer düzenleyen şehirlerarası yolcu otobüsü sürücüsü Eray Yüksel'in yönetimindeki otobüsün altında kaldı.

Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Kadir Seçkin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Kadir Seçkin'in olay yerine gelen ailesinin feryadı ise yürekleri dağladı. Acılı anneyi polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kaza sonucunda yaşamını yitiren Seçkin'in cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

Denizli’de feci kaza: Motosiklet sürücüsü otobüsün altında kaldı

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