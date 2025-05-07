Denizli'de feci kaza! Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü,1 yaralı

Kaynak: DHA
Denizli'de feci kaza! Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü,1 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Ali Şahin ile yanındaki 19 yaşındaki Umut Cırban hayatını kaybetti. Ali Özsan ise yaralandı.

Kaza, dün saat 00.00 sıralarında Aşağı Mahalle'de meydana geldi. Acıpayam istikametine giderken Ali Şahin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Ali Şahin ile yanındaki Umut Cırban ve Ali Özsan'ı çıkardı. Sağlık ekibi Umut Cırban ile Ali Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ali Özsan ise ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde jandarma ekiplerinin inceleme yapmasının ardından Cırban ile Şahin'in cenazeleri otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili araştırma devam ediyor.

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