Denizli'de feci kaza! Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli'de feci kaza! Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 2 metrelik şarampole uçtu.

Denizli'nin Çal ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 2 metrelik şarampole uçtu. Kazada maddi hasar oluşan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çal ilçesine bağlı Denizler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çivril ilçesinden il merkezi istikametine seyir halinde olan Ş.A.A. idaresindeki 20 ACF 833 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Sürünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı otomobil, yoğun sağındaki yaklaşık 2 metrelik şarampole uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Maddi hasar oluşan araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran sürücü Ş.A.A., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çal Devler Hastanesine sevk edildi. Tedavisine başlanılan yaralı sürücü, tedbir amacıyla Denizli'deki daha kapsamlı bir hastaneye nakledildi. Şarampoldeki araç çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de feci kaza! Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu

Denizli'de feci kaza! Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu

Denizli'de feci kaza! Yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu

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