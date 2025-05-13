Denizli'de feci yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli’de müstakil bir evde yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek müstakil evi sardı. Haberini alır almaz olay yerine gelen kadının babasını evin dışında görünce derin bir nefes aldı. Ev kullanılmaz hale geldi.

Denizli'de müstakil evin bahçesinde başlayan yangın evi küle çevirdi. Ailesinin evinin yandığı haberini alır almaz olay yerine gelen bir kadının babasını evin dışında görünce yaşadığı sevinç ise dikkatlerden kaçmadı.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre müstakil evin bahçesinde bulunan odun parçalarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler bir anda müstakil evi de sararken, durumu fark eden komşuların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yanan eve diğer yandan ise bahçede alevlenen odunlara müdahalede bulundu. Evin hemen yanında bulunan bir parke fabrikasına ise alevlerin ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Feryatla geldiği baba evinde ailesine sevinçle sarıldı

Ailesinin evinin yandığı haberini alır almaz adrese gelen bir kadının feryatları ise dikkatlerden kaçmadı. Karşısında babasını görünce rahatlayan kadın sevinçle babasına sarıldığı ve annesinin durumunu sorduğu görüldü. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınırken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar oluştuğu gözlemlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

Baba evinde yangın: Babasını dışarıda bulunca gözyaşlarına hakim olamadı

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