Denizli'de gençlerin buluşması kanlı bitti! 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Denizli’de 2 genç arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Randevulaşarak parkta bulaşan gençlerden E.A.K, A.K’yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alperen K. (18) ve Enes A.K. (19) arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından telefonda konuşarak ortak buluşma noktası belirleyen gençler, arkadaşlarını toplayarak Çamlık Parkı'nda buluştular. İki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Gençlerin buluşması kanlı bitti

Olay yerinde yanında bıçakla gelen Enes A.K., Alperen K.'yi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Alperen K.'nin bıçaklandığını gören diğer arkadaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Alperen K., en yakın hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri ise görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Gençlerin buluşması kanlı bitti

Gençlerin buluşması kanlı bitti

Gençlerin buluşması kanlı bitti

Gençlerin buluşması kanlı bitti

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