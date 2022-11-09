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Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi’nde yapılan bir ameliyatta 44 yaşındaki Ahmet Tatık’ın göğsünden 6 kiloluk kitle çıktığı görüldü. Operasyon sırasında hastanın 5 kaburgası çıkarıldı, yapay göğüs duvarı oluşturulduğu bildirildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:27
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Denizli’de ğöğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü

Göğsünden çıkan kitle doktorları da hayrete düşürdü
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AA’nın haberine göre; Denizli'de şiddetli göğüs ağrıları nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran 44 yaşındaki Ahmet Tatık'ın göğsünden 29 santimetre çapında 6 kiloluk kitle çıkarıldığı bildirildi.

Operasyonu Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit Aydoğmuş, Dr. Güldane Sarıoğlu, Dr. Mustafa Mekeci ve Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enver Arpacı gerçekleştirdi.

‘KÖTÜ HUYLU ÇIKTI'

Kaburgalar yerine yapay göğüs duvarı oluşturulurken, diyafragmanın oluşturduğu açıklık yama ile tamer edildi. Aydoğmuş, “Hastanın şansı kitlenin büyük boyutuna rağmen bulunduğu bölge dışına sıçrama yapmamasıydı. Göğüs kafesinde ağrılar hafife alınmamalıdır” diye konuştu.

Yapılan tetkiklerde kitlenin ewing sarkom adı verilen kötü huylu bir tümör olduğu ortaya çıktı. Göğüs kafesinde 5 kaburga kemiğinden dışarı çıkan kitle ameliyatla alındı. Operasyon sırasında 5 kaburga ve kitlenin kapladığı sağ diyafragma da alındı.

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