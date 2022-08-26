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Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğu belirlendi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde toprağa gömülmüş halde bulunan ceset parçalarının kime ait olduğu belirlendi. 5 yıldır kayıp olarak aranan 50 yaşlarındaki kişiye ait olduğu tespit edilen çürümüş cesetle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 16:32
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Denizli'de gömülmüş halde bulunan ceset parçalarının kime ait olduğu belirlendi

Çürümüş ceset parçalarının kime ait olduğu belirlendi
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Denizli'de 5 yıldır kayıp olarak aranan kişinin bulunması için uzun süredir çalışmalar yapan güvenlik güçleri, önceki gün Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi Kocadere mevkiindeki boş tarlada iş makinesiyle kazı yaptı. Tarlada açılan 2 metre derinliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki çukurda çürümüş bir ceset bulundu. 

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset parçaları, çukurdan titiz bir çalışma ile çıkarıldı. Tanınamayacak halde olan ve delil torbalarına yerleştirilen ceset parçaları, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından kimlik tespitinin yapılabilmesi amacıyla adli tıp morguna kaldırıldı.

Yapılan DNA incelemeleri sonucu, ceset parçalarının 2017 yılında aniden ortadan kaybolan 50 yaşlarındaki Salih Abay’a ait olduğu ortaya çıktı. Kafasına 1 el ateş edilerek öldürüldüğü belirlenene Salih Abay cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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