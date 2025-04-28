Denizli'de iki suç örgütüne operasyon: 59 tutuklama

Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, birçok suça karıştıkları tespit edilen iki suç örgütüne müdahale edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 73 kişiden 59’u tutuklandı.

Polisin 2024 yılı boyunca art arda yaşanan asayiş olaylarını mercek altına almasıyla birlikte, S.E. ve D.S. isimli kişilerin liderliğindeki iki farklı suç örgütü takibe alındı. Örgütlerin zaman zaman birbirleriyle de çatışma yaşadığı belirlendi.

S.E. LİDERLİĞİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞUBAT AYINDA OPERASYON

Şubat ayında ilk operasyon, S.E.’nin liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik olarak Denizli merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara ve Bingöl’de gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, örgüt lideri S.E.’nin de aralarında bulunduğu 32 kişi; kasten öldürme, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

D.S. LİDERLİĞİNDEKİ ÖRGÜTE 22 NİSAN'DA OPERASYON

Soruşturmanın devamında, bu kez D.S. liderliğindeki ikinci suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şüphelilerin kasten yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, kurşunlama, mala zarar verme, nitelikli dolandırıcılık ve uyuşturucu madde satmak gibi toplam 24 ayrı suça karıştıkları tespit edildi. 22 Nisan’da örgüt üyelerine ait 31 ev ve iş yerinde yapılan aramalarda; 9 ruhsatsız tabanca, 19 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 104 fişek, 26 uyuşturucu hap, 400 gram kubar esrar ve 74 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 40 kişiden 27’si, aralarında örgüt lideri D.S.’nin de bulunduğu, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.