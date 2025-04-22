Denizli’de iş dünyasını buluşturan düğün! Evlilik teklifini planörle yapmıştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de iş dünyasını buluşturan düğün! Evlilik teklifini planörle yapmıştı

Denizli’de güvenlik uzmanı Ali Akbaş ile gayrimenkul ve turizm sektörlerinde yatırımları olan iş kadını Dürdana Özdemir, Kuşadası'nda düzenlenen görkemli bir düğünle ikinci baharlarına birlikte adım attı.

Denizlili emekli güvenlik uzmanı Ali Akbaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kuşadası sahilinde yürüyüşe çıkardığı iş kadını Dürdana Özdemir'e "Benimle evlenir misin Dürdane" afişi asılı planörle sürpriz bir evlilik teklifi yapmıştı. Karşılaştığı ilk evlilik teklifini kabul eden iş kadını ve emekli güvenlik uzmanı düğün hazırlıklarına başlamıştı.

Emekli güvenlik uzmanı Ali Akbaş ile gayrimenkul ve turizm sektörlerinde yatırımları olan iş kadını Dürdana Özdemir, Kuşadası'nda düzenlenen görkemli bir düğünle ikinci baharlarına birlikte adım attı. Çiftin lüks bir otelde düzenlenen düğün törenine eski Denizli valilileri, emniyet müdürleri, bakanlık bürokratları, iş ve siyaset dünyasından önemli isimler katıldı.

Denizli’de iş dünyasını buluşturan düğün! Evlilik teklifini planörle yapmıştı

Denizli’de iş dünyasını buluşturan düğün! Evlilik teklifini planörle yapmıştı

Denizli’de iş dünyasını buluşturan düğün! Evlilik teklifini planörle yapmıştı

Denizli’de iş dünyasını buluşturan düğün! Evlilik teklifini planörle yapmıştı

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