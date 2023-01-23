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Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Denizli'de kaçakçılık yapanlara yönelik düzenlenen 4 farklı operasyonda yakalanan 6 kişiden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 18:09
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Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı

Denizli'de kaçakçılık operasyonu: 6 gözaltı
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İHA'da yer alan habere göre, Denizli genelinde 1 hafta içinde tütün, eşya ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 4 farklı operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmada 4 eşya kaçakçısıyla beraber 1 tütün, 1 de silah kaçakçısı yakayı ele verdi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.



Operasyondaki aramalarda; 6 bin 800 adet sarma sigara, 7 adet adet elektronik sigara likiti, 1 adet elektrikli sigara sarma makinası, 17 adet kaçak cep telefonu, 159 adet cep telefonu aksesuarı ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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