Denizli’de kanlı pusu! Kaçış planı inşaatta son buldu

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi'nde meydana geldi. E.Ş, kullandığı hafif ticari araçla, K.K, yönetimindeki 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü kesti.

E.Ş, kamyonetten inen K, ile yanındaki Z.Ö, ve kardeşi T.Ö'ye pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde K. K, yaşamını yitirdiği belirlendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Kaya'nın cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNŞAAT HALİNDEKİ EVDE YAKALANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, E.Ş'nin yerini tespit etti. Ş, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla olay yeri yakınındaki inşaat halindeki tek katlı bir evde suç aleti pompalı tüfekle yakalandı.

E.Ş.'nin olayda kullandığı hafif ticari aracı kiraladıktan sonra plakalarını söktüğü tespit edildi. Poliste, susma hakkını kullanan Ş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.