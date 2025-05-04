Denizli’de kayıp dağcıdan 6 gündür haber yok! Mantar toplamaya gitti, sırra kadem bastı…

Kaynak: İHA
Denizli’de kayıp dağcıdan 6 gündür haber yok! Mantar toplamaya gitti, sırra kadem bastı…

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki mantar toplamak için yaylaya giden 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir’den 6 gündür haber yok. AKUT ve gönüllü ekiplerin Zeytinköy ve Bağbaşı’nda sürdürdüğü aramalar sonuçsuz kaldı.

Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Kandemir, 29 Nisan Salı günü sabah saatlerinde evinden ayrılarak Zeytinköy Yaylası Karataş mevkine mantar toplamaya gitti.

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Doğa yürüyüşleri yapmayı seven, daha öncesinden de grup veya bireysel olarak aynı bölgeye defalarca mantar toplamaya giden Mevlüt Kandemir'den o saatten itibaren bir daha haber alınamadı.

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Ailesinin yaptığı kayıp başvurusunun ardından Mevlüt Kandemir için kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Kayıp dağcının gitmiş olabileceği güzergahlar olan Bağbaşı ve Zeytinköy yaylaları istikametinde yoğunlaştırılan arama çalışmaları 6 gündür devam ediyor.

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Kamu kurum ve gönüllü kuruluşların yaptığı 6 günlük arama çalışmasında çalışmalarda Kandemir'e ait herhangi bir ize rastlanamadı.

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Bölgeye destek amacıyla gelen İzmir ve Marmaris AKUT ekipleri yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanamamasından dolu arama çalışmalarına son vererek bölgelerine döndüler. Denizli AKUT ekipleri ve Denizli gönüllü kuruluşlar tarafından arama çalışmaları devam ediyor.

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