Olayda araçta mahsur kalan sürücü, bölgeye intikal eden itfaiye birimlerinin özenli müdahalesiyle kurtarılmayı başardı.
Kaza, Merkezefendi ilçesinin Başkarcı Mahallesi'nde meydana geldi. A.H. yönetimindeki araç, yolda ilerlerken sürücünün kontrolü elden bırakması üzerine şarampolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Çarpmanın etkisiyle darmadağın olan araç içinde sürücü, sıkışıp kaldığı için hareket edemedi.
Yakındaki vatandaşların acil bildirimiyle olay yerine ivedilikle sağlık, polis ve itfaiye personeli gönderildi.
Hızla sahaya varan itfaiye ekipleri, gelişmiş aletlerle donanmış olarak sıkışan sürücüyü kurtarma operasyonuna girişti.
Personelin hassas çabaları sayesinde yaralı, aracından çıkarıldı ve ilk yardımın ardından tedavi için hastaneye ulaştırıldı.