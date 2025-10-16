Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Güney ilçesi Eziler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Dedeoğlu (18) ve arkadaşı Oğuzhan Yoldaş (18), plakası henüz öğrenilemeyen araç ile seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrasında araç hurdaya döndü. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde iki gencin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.