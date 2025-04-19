Denizli’de kredi kartıyla tefecilik yapan çete çökertildi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tefecilik suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 7 şüpheli şahsın nakit paraya ihtiyacı olan mağdur vatandaşlarımıza, altın satışı veya toptan plastik malzeme satışı yapılan iş yerlerine ait pos cihazlarından alışveriş yapmadan kredi kartı ile çekim yaptıkları ve kredi kartından çekilen miktarların yüzde 8 ile yüzde 10'luk kısmının komisyon olarak kesilerek geri kalanının vatandaşlara nakit olarak verdiği tespit edildi. Şüphelilerin 2024 yılı içerisinde 80 milyon TL civarında işlem yaptıkları tespit edilmiş ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 21 adet pos cihazı, 23 adet başka şahıslar adına düzenlenmiş kredi kartı ve kredi kartı slipleri, 8 adet cep telefonu, 2 adet laptop bilgisayar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ve 25 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 7 kişi karakoldaki işlemlerinin ardından adli makama sevk edilen 7 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonla devam eden incelemelerde 1 banka çalışanının soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği anlaşılarak yakalanmış olup gözaltına alınan şüpheli şahıs soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.