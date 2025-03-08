Denizli'de kuruyan karaçam ağaçlarına inceleme

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli'de kuruyan karaçam ağaçlarına inceleme

Denizli'de karaçam ağaçlarında görülen kuruma ve solgunluk belirtileri uzmanları endişelendirdi. Harekete geçen ekip, kuraklık ve hastalık şüphesiyle alınan örnekler laboratuvarda inceleyecek.

Denizli'de Göveçlik mevkiinde bulunan karaçam ağaçlarında görülen kuruma ve solgunluk belirtileri üzerine, uzman ekipler sahada incelemelerde bulundu.

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Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü İbrahim Karaşahin, Denizli Orman İşletme Müdürü Tamer Uysal, Merkezefendi Orman İşletme Şefi Kemal Fıtlamak ile Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ceyda Beram ve doktora öğrencisinin yer aldığı ekip, zarar gören ağaçları yerinde inceledi.

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İlk elde edilen sonuçlar, ağaçlardaki kurumaların temel sebebinin iklim değişikliği ve özellikle kuraklık olduğunu gösteriyor. Kuruyan ve zayıf düşen ağaçların hastalıklara karşı daha savunmasız hale geldiği belirtilirken, muhtemel patojenik mikroorganizmaların etkisi de göz önünde bulundurularak teknik analizler için örnekler alındı.

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Yapılacak laboratuvar incelemeleri sonucunda, ağaçlarda hastalığa sebep olan mikroorganizmaların varlığı tespit edilirse, teşhis doğrultusunda alınacak tedbirler belirlenecek. Uzman ekipler, orman ekosisteminin korunması için gerekli önlemleri değerlendirerek mücadele sürecini yönetecek.

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