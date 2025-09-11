Denizli'de orman yangını!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Hasanbeyler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

ormanyangini1.jpg

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, iş makinesi ve 44 personel katılıyor.

Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan yoğun çaba gösteriyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

