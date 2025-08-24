Denizli’de orman yangınına gece karadan müdahale sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Denizli’de orman yangınına gece karadan müdahale sürüyor

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde çıkan orman yangınına gece de karadan müdahale sürüyor.


Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı'nda çıkan yangına ekipler tarafından gece müdahale sürüyor.

d.jpg

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerliyor.

de.jpg

Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa’dan da takviye itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopter müdahalesinin durdurulduğu yangına iş makinalarıyla ve ekiplerin mücadelesiyle müdahale devam ediyor.

Son Haberler
İngiliz fotomodel gönlünü Türk iş insanına kaptırdı
İngiliz fotomodel gönlünü Türk iş insanına kaptırdı
Çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı
Çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı
Gece yarısı 2 otomobil çarpıştı
Gece yarısı 2 otomobil çarpıştı
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 6 şehirde uçuşlar askıya alındı
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 6 şehirde uçuşlar askıya alındı
Denizli’de orman yangınına gece karadan müdahale sürüyor
Denizli’de orman yangınına gece karadan müdahale sürüyor