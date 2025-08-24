Denizli’de orman yangınına gece karadan müdahale sürüyor



Denizli’nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi Honaz Dağı'nda çıkan yangına ekipler tarafından gece müdahale sürüyor.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerliyor.

Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa’dan da takviye itfaiye ve arazöz ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopter müdahalesinin durdurulduğu yangına iş makinalarıyla ve ekiplerin mücadelesiyle müdahale devam ediyor.