Denizli'de parktaki tartışma cinayetle sonuçlandı: 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Denizli'de parktaki tartışma cinayetle sonuçlandı: 3 kişi tutuklandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir parkta oturan arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada, Osman Petem'i tabancayla vurarak öldüren zanlı ve olay anında yanında bulunan iki kardeş tutuklandı.

Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Osman Petem (33), Hasan Hüseyin K. (30), Hasan G. (27) ve kardeşi Rahmi G. (29) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Hüseyin K., yanında bulunan tabanca ile Petem’e ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Petem, olay yerinde yere yığılırken, zanlı Hasan Hüseyin K. ve arkadaşları olay yerinden kaçtı.

Polis ve sağlık ekipleri hemen müdahale etti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Petem’i Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı ancak tüm müdahalelere rağmen Petem hayatını kaybetti. Olayın ardından Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı ve üç şüpheliyi gözaltına aldı.

Osman Petem’in cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Petem, Çakmak Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Hüseyin K., Hasan G. ve Rahmi G., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

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