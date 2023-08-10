Denizli'de seyir halinde alev alan araç şarampole uçtu

Denizli’de seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KAYNAK: İHA
Denizli'de seyir halinde alev alan araç şarampole uçtu

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Belevi Mahallesi’nde, seyir halinde olan bir otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark edip panikleyen sürücü, aracın kontrolünü kaybetmesinin ardından otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü sağlık ekiplerine hastaneye kaldırılırken, itfaiye ise araçta çıkan yangını söndürdü.

Tamamen yanan otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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