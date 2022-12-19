Denizli'de son 1 haftada 111 trafik kazası

Denizli’de trafik ekipleri tarafından 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşen trafik denetimleri hakkında son 1 haftalık veriler yayımlandı. Denizli’de 21 bin 453 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 5 bin 129’u hakkında işlem yapıldı. Kent genelinde toplamda 111 trafik kazasının meydana geldiği ve yaşanılan trafik kazalarından 46’ının yaralanmalı ve 65'ının maddi hasarlı olduğu bildirildi.

Öte yandan, 191 okul servisi denetlenirken, 3 araca cezai işlem uygulandı.