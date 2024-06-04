Denizli'de tefecilere operasyon

Denizli'nin Çivril ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, tefecilik faaliyetleri kapsamında çok sayıda senet ve tapu ile birlikte uyuşturucu madde bulunduran 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çivril'de yürütülen tefecilik operasyonu neticesinde 2 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda, 500 gram kubar esrar, bir adet ruhsatsız ateşli silah, 61 adet mermi, çok miktarda senet, tapu, ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında bulunan suç unsurlarına el konuldu ve sorguları tamamlanan şüpheliler, Çivril Adliyesi'ne sevk edildi.

Tefecilik suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.