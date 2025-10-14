İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buldan, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 15 milyon liralık 12 senet, 37 bin 500 avro, 3 bin 250 dolar, 9 Cumhuriyet altını, 149 boş senet, 4 doküman, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 443 tabanca fişeği ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.