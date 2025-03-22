Denizli'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA
Denizli'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de jandarma ekiplerinin tefecilik suçuyla mücadele suçu kapsamında Merkezefendi ve Babadağ ilçelerinde düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de jandarma ekiplerinin tefecilik suçuyla mücadele suçu kapsamında Merkezefendi ve Babadağ ilçelerinde düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEFECİLİK OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilik suçu ile mücadele kapsamında, suça karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından Babadağ ve Merkezefendi ilçelerinde icra edilen operasyonda şüpheliler adreslerinde gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEMLERE BAŞLANILDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 adet yazılı senet, 12 adet boş senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet tapu senedi ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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