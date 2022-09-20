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Denizli’de uyuşturucu operasyonu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:03
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Denizli’de uyuşturucu operasyonu

Denizli’de uyuşturucu operasyonu
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için yaptığı çalışmalar çerçevesinde; Pamukkale ilçesindeki belirlediği 2 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada bir şüpheli yaka paça gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 6 kilo 100 gram kubar esrar, 5 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak karakola götürüldü.

İfadesi alınan şüpheli hakkında ise adli makamlarca işlem başlatıldı.

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