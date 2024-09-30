Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 23 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen bu operasyon, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Operasyon sırasında jandarma ekipleri, toplamda 8 gram metamfetamin, 132 gram kubar esrar, 10 gram skunk, 18 adet uyuşturucu hap, 2 kullanımlık kannabinoid maddesi, 29 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve aparatların muhafaza altına alındığı belirtilirken, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Bu operasyon, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu ticaretine karşı kararlılıkla sürdürdüğü mücadelenin bir örneği olarak dikkat çekiyor. Yetkililer, halkın güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ticaretini engellemek için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.