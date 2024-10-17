Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 6 tutuklama

Kaynak: İHA
Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 6 tutuklama

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 6 zanlı tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik planlı ve takipli çalışmalar kapsamında bir operasyon düzenledi.

Operasyonda, 36 paket halinde 243 gram metamfetamin, 9 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 9 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 930 TL, 300 Dolar ve 50 Euro para bulundu.

Operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılan şahıslardan 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 6 tutuklama

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