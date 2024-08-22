Denizli'de uzman çavuş dövülüp bıçaklanarak öldürüldü. Dehşet anları kameralara böyle yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Denizli'de uzman çavuş dövülüp bıçaklanarak öldürüldü. Dehşet anları kameralara böyle yansıdı

Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır'ın 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada öldürüldüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır'ın (27), eğlence merkezi çıkışında bir grupla arasında 'omuz atma' bahanesiyle çıkan kavgada öldürüldüğü olayda darbedildiği anların cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

17 Ağustos'ta saat 02.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda eğlence mekanı çıkışında Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yazır ile bir grup arasında omuz atma bahanesiyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Samet Abacı, Enes Bıçakcı, Halil Basri Camız, U.T. ve T.Ç., Muhammet Yazır'ı kalçasından bıçaklayıp, darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yazır'ı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yazır, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Samet Abacı, Halil Basri Camız ile Enes Bıçakcı tutuklanırken, U.T. ve T.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Olay ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bıçaklanan Yazır'ın 3 kişi tarafından tekme ve yumruklarla darbedildiği, yere düşerek başını kaldırıma çarptığı anlar yer aldı. Arbede sırasında ise 2 kişinin kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

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