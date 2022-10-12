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  • Denizli’de vahşet! Yol kenarında elleri bağlı kadın cesedi bulundu

Denizli’de vahşet! Yol kenarında elleri bağlı kadın cesedi bulundu

Denizli'de yol kenarında battaniyeye sarılı halde elleri bağlı bir kadın cesedi bulundu. En az 4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedi otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 04:35
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Denizli’de vahşet! Yol kenarında elleri bağlı kadın cesedi bulundu

Denizli’de vahşet! Yol kenarında elleri bağlı kadın cesedi bulundu
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Denizli’de dün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkizine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EN AZ 4 GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

İHA’nın haberine göre; olay yerine ulaşan sağlık ekibi 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Elleri ve ayakları bağlı şekilde battaniyeye sarılı halde bulunan kadının öldürüldükten sonra otomobille yol kenarına bırakıldığı tahmin ediliyor.

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri cesedin bulunduğu bölgede araştırma yaptı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, cesedi bulunan kadının kimlik tespiti için çalışma başlattı.

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Basri
12.10.2022 04:47
Bunülkede adalet olmadığı için bunlar oluyor  
 
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