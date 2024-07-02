Denizli’de yavru tilki kurtarıldı

Yavru tilki böyle kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Mervealtı bölgesinde denize giren C.U. adlı kadın, kıyıda epilepsi nöbeti geçirerek rahatsızlandı.

Olay, öğle saatlerinde Mervealtı Plajı'nda meydana geldi. Denizde serinleyen C.U., kısa bir süre sonra sahilde epilepsi nöbeti geçirdi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, C.U.'ya ilk müdahalede bulundu.

Sağlık personeli tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürülen C.U., burada tedaviye alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.