Denizli’nin turizm potansiyelini gençlere ve Denizlili gezi meraklılarına tanıtmak, farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir turizm rotasını uygulamalı olarak turizme kazandırıyor. Katılımcılar Laodikeia Antik Kenti, Kaklık Mağarası, Çal Kısık Kanyonu, Apollon Lairbenos Tapınağı, Çal köyleri, Güney Şelalesi, Tripolis Antik Kenti ve Buldan ilçesini ziyaret etti. Katılımcılar hem kentin zengin turizm değerlerini yakından tanıma, hem de tarih ve doğayla iç içe keyifli zaman geçirme olanağı buldu.

Gezi meraklılarına yönelik olarak başlatılan proje ile Denizli’nin sahip olduğu turizm hazinelerinin daha geniş kitlelere tanıtılması, gençlerin kent kimliğine bağlılıklarının güçlendirilmesi ve kültürel miras bilincinin artırılması hedefleniyor.