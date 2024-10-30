Denizli'de yola dökülen yağı fark etmeyen motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde meydana gelen kazada, akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isteyen bir motosiklet sürücüsü, yola dökülen motor yağını fark etmeyince direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Akan trafikte motosikletten savrulan sürücü, ölümden döndü.

Kaza, Denizli - İzmir karayolu güzergahında seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün, benzin almak için anayol üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna giriş yapmak istemesiyle meydana geldi. Sürücü, yola dökülen motor yağını fark edemeyince direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Bu sırada akan trafikteki araçlar, düşen sürücünün hemen yanından geçerek büyük bir tehlike oluşturdu.

Ölümle burun buruna gelen motosiklet sürücüsü, çevredeki diğer araçların çarpmasından kıl payı kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü, tedavi altına alınmak üzere en yakın hastaneye sevk edildi ve durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Benzer kazaların önüne geçebilmek için yetkililer, sürücüleri zemin şartlarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Özellikle yollarda yağ birikintisi gibi unsurlara karşı hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirten yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına uymalarını tavsiye etti.