Denizli’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Denizli-Antalya karayolu üzerinde yaşanan kazada, bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, bekleyen araçlar birbirine çarptı ve kaza zincirleme hale geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 5 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevre hastanelere sevk etti.

Kazaya karışan araçlar arasında bir tur otobüsü de bulunuyordu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.