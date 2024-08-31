Denizli’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Denizli’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Denizli-Antalya karayolu üzerinde yaşanan kazada, bir otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, bekleyen araçlar birbirine çarptı ve kaza zincirleme hale geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 5 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevre hastanelere sevk etti.

Kazaya karışan araçlar arasında bir tur otobüsü de bulunuyordu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

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