Denizli’de bir tırda 2 bin 400 kilogram tütün ele geçirildi

Denizli'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada 2 bin 400 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerimizin koordineli çalışmalarında "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar kapsamında yapılan uygulama noktasında durdurulan tırda kaçak tütün ürünleri ele geçirildi. Tırda yapılan aramalarda, 120 paket halinde 2 bin 400 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında ise 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.