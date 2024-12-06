Denizli’deki kazada yaralanan İngiliz uyruklu kadın, yaşam savaşını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Denizli’deki kazada yaralanan İngiliz uyruklu kadın, yaşam savaşını kaybetti

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan İngiltere uyruklu Denise Sellars isimli kadın yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 3 Aralık'ta saat 03.00 sıralarında, İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar'ın kullandığı 07 ABL 737 plakalı yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan (36) idaresindeki 15 AAY 875 plakalı TIR'a yandan çarptı.

Sağ kısmında hasar oluşan otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından camlardan merdivenle çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı adlı kadın hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından yaralılardan 16'sı taburcu edildi. Tedavisi sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet Gürpınar, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Yaralılardan İngiltere uyruklu Denise Sellars da tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, bugün, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Sellars'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Denizli Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otopsinin ardından Sellars'ın cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Denizli’deki kazada yaralanan İngiliz uyruklu kadın Sellars, yaşam savaşını kaybetti

Denizli’deki kazada yaralanan İngiliz uyruklu kadın Sellars, yaşam savaşını kaybetti

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