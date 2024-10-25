Denizli'deki orman yangını 26 saati geride bıraktı

Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri müdahale etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalar yeniden yoğunlaştı.
Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için 4 helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetlerimize ait 4 adet helikopter görevlendirildi." ifadesi kullanıldı.